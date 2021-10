So will sich Altenstadt gegen Keime im Trinkwasser wehren

Plus Die Wasserversorgung bereitet der Gemeinde Altenstadt seit Längerem Probleme. Jetzt wurde über Maßnahmen gesprochen, die kurzfristig umgesetzt werden sollen.

Ob zum Zähneputzen, Kochen oder Trinken: Nach wie vor muss das Leitungswasser in der Gemeinde Altenstadt abgekocht werden, da es mit Keimen belastet ist. Doch woher kommen diese und was kann dagegen getan werden? Es sind die Fragen, die den Markt Altenstadt seit Ende Juni beschäftigen. Im Gemeinderat wurde über Maßnahmen gesprochen, die kurzfristig umgesetzt werden sollen, um das Problem zu lösen.