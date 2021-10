Au/Betlinshausen

vor 49 Min.

Jubiläum in Betlinshausen und Au: Wallfahrt verbindet die Kirchen

Plus St. Johannes in Betlinshausen geht auf das Jahr 1521 zurück und ein Pfarrer stieß 1496 den Bau der Kapelle Mariä Himmelfahrt in Au an. Das wird nun gefeiert.

Von Regina Langhans

Zwei kunsthistorisch bemerkenswerte Dorfkirchen stehen am Wochenende bei den Gottesdienstfeiern der Pfarreiengemeinschaft Illertissen im Mittelpunkt. Die Filiale St. Johannes Baptist in Betlinshausen am Osthang des Illertals ist 500 Jahre alt und die Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Au an der Iller sogar schon 525 Jahre. Grund genug also für ein gemeinsames Jubiläum, das ihre Pfarrgemeinden und Stadtpfarrer Andreas Specker ausrichten. Doch weil die beiden Kirchen – bis auf ein gemeinsames Glockenläuten – schlecht zusammenkommen können, wollen das die Gläubigen übernehmen und zum Feiern von einer Kirche zur anderen pilgern.

