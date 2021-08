Wie geht es für den Kneippverein Babenhausen weiter?

Plus Der Vorsitzende des Kneippvereins Babenhausen stellt sich nur noch für weitere zwei Jahre zur Verfügung. Wenn danach niemand übernimmt, könnte es zur Auflösung kommen.

2021 ist das Kneipp-Jubiläumsjahr - und überall ist davon zu hören und zu lesen, wie zeitgemäß die Lehre des Unterallgäuer Wasserdoktors auch 200 Jahre nach dessen Geburt noch ist. Ausgerechnet in dieser Zeit muss sich der Kneippverein Babenhausen die Zukunftsfrage stellen. Denn Vorsitzender Stefan Held steht nur noch zwei Jahre für das Amt zur Verfügung. Dasselbe gilt für Schatzmeister Johann Zimmermann. Und danach? Wenn sich 2023 niemand zur Wahl stellt, drohe die Auflösung, lässt der Verein wissen.