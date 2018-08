vor 36 Min.

Bahnunfall wirft Fragen auf

Der Vorfall zwischen Herrenstetten und Untereichen ist glücklicherweise glimpflich ausgegangen. Doch welche Vorschriften gelten eigentlich entlang der Bahn?

Von Felicitas Macketanz

Wie oft kommt es eigentlich an Bahngleisen zu Unfällen, wer ist meistens schuld daran und welche Regeln gelten entlang der Schienen? Nach dem Bahnunfall, der sich am vergangenen Donnerstag zwischen Herrenstetten und Untereichen ereignet hat (wir berichteten ), kommen nun solche Fragen auf. Denn fest steht: Der 77-jährige Landwirt, der seine Maschine nahe der Gleise wendete, soll für den Schaden aufkommen und muss sich laut Polizei wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr verantworten.

Generell, so ein Bahnsprecher auf Nachfrage, seien solche Unfälle seitlich der Gleise eher selten. Wesentlich häufiger krache es an Übergängen, weshalb die Deutsche Bahn diese auch seit Jahren zurückbaut. Die Hauptursache bei den Unfällen an den Übergängen ist laut Unternehmen die Unachtsamkeit der Verkehrsteilnehmer: Die meisten Zwischenfälle ereigneten sich, weil die Vorfahrt der Züge missachtet werde. Der zweithäufigste Grund sei das Queren von bereits geschlossenen Schranken. Dabei muss an Bahnübergängen gehalten werden, wenn die Lichtzeichen rot blinken – auch falls die Schranken noch nach oben gerichtet sind. Die gelbe Leuchte bedeutet, dass alle Verkehrsteilnehmer vor den Schranken halten müssen und diejenigen, die sich gerade auf dem Übergang befinden, sollten ihn zügig räumen. Außerdem gilt: Motor aus, wer an den Schranken warten muss. Das Andreaskreuz an den Querungen weist die Verkehrsteilnehmer darauf hin, dass ein Zug Vorrang hat.

Bahn: Die Übergänge sind Gefahrenstellen

Wie ein Bahnübergang gesichert werden muss, hängt unter anderem davon ab, mit welcher Geschwindigkeit die Züge dort unterwegs sind und wie stark befahren die umliegenden Straßen sind.

Zum Vergleich: Nach den Angaben der Deutschen Bahn ereigneten sich 2016 im Straßenverkehr mehr als zwei Millionen Unfälle – an Zugübergängen waren es im gleichen Jahr deutschlandweit 140.

Kommt es dennoch zu einem Zusammenstoß zwischen Bahn und Verkehrsteilnehmer, dann ist meistens ein Auto in den Unfall verwickelt. Besonders tragisch war das Unglück in Kellmünz vor fünf Jahren, bei dem ein Wagen von einer Bahn erfasst wurde. Mehrere Menschen verletzten sich dabei schwer.

Zugunfälle: Meistens sind Autos darin verwickelt

2016 waren der Deutschen Bahn zufolge 92 Autos von insgesamt 140 beteiligten Straßenverkehrsteilnehmern in Zusammenstöße an Übergängen mit Zügen eingebunden. Nur zwölf waren Fußgänger und sechs waren landwirtschaftliche Fahrzeuge oder Maschinen, so wie am Donnerstag zwischen Herrenstetten und Untereichen.

Und noch etwas fällt auf: Das Alter der Unfallverursacher spielt eher eine untergeordnete Rolle. Der Landwirt, der den Unfall vor Altenstadt verursacht hat, ist 77 Jahre alt. Nach Angaben der Deutschen Bahn sind aber meistens Erwachsene zwischen 18 und 65 schuld an Zugunfällen – und nicht die älteren Verkehrsteilnehmer, wie mancher mutmaßen könnte. Bei deutschlandweit mehr als 180 Unfallbeteiligten an Übergängen im Jahr 2016, listet der Konzern 155 zwischen 18 und 65 Jahren auf, lediglich 17 waren älter.

Dass der Unfall von Donnerstag eher eine Ausnahme ist, bestätigen die Zahlen des Eisenbahn-Bundesamtes. Die Behörde weist in ihrem Bericht – der im September 2017 erschienen ist – darauf hin, dass in 2016 weniger Kollisionen auftraten, als zuvor. Insgesamt krachte es 29 Mal: Zwei Mal zwischen Zug und Zug und 27 kam es zu Zusammenstößen zwischen Bahn und einem anderen Hindernis im Lichtraumprofil. Von diesem ist auch im Herrenstetter Fall die Rede. Gemeint ist damit der Bereich seitlich der Bahn. Und da gelten bestimmte Vorschriften. Nach Angaben eines Bahnsprechers muss der Abstand zwischen Gleismitte und seitlicher Bebauung, wie berichtet, 2,50 Meter sein – zumindest was die Strecke der Regionalbahn angeht.

Fotos von dem Vorfall finden Sie hier:

16 Bilder Zugunfall vor Altenstadt: Maschine touchiert Bahn Bild: Wilhelm Schmid

Einen Kommentar zum Thema Illertalbahn gibt es unter diesem Link: Illertalbahn: Es wird Zeit für das zweite Gleis

Und hier geht es zum Video:

Bahnunfall bei Altenstadt (Iller) Video: Wilhelm Schmid

Themen Folgen