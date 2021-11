Buch

Buch will wichtige Wege bauen – doch wie an die Grundstücke kommen?

Plus Der Markt Buch möchte wichtige Wege auf seiner Flur ausbauen. Doch die Umsetzung hängt sehr stark von der Verkaufsbereitschaft der Anlieger ab.

Von Claudia Bader

Der Markt Buch zieht in Betracht, innerhalb des Fünf-Jahres-Plans der integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) einige Kernwege auf seiner Flur auszubauen. Den entsprechenden Beschluss fasste der Marktrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig. Über die Wahl eines möglichen Förderverfahrens für die Maßnahme will das Gremium zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden. Vorgesehen für den eventuellen Ausbau sind der Kernweg mit der Bezeichnung BUC135 mit einem Teilstück des Kernwegs BUC28 in der Gemarkung Obenhausen sowie der Kernweg BUC138 in der Gemarkung Buch. Bürgermeister Markus Wöhrle informierte über das weitere Vorgehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

