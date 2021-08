Buch-Nordholz

Name ist Programm: Bucher Altenverein "Fröhlicher Feierabend" wird 50

Plus Etwa 30 Senioren aus Bucher Ortsteilen gehören dem Verein "fröhlicher Feierabend" an. Diesen schönen Namen hatte er bei seiner Gründung vor 50 Jahren noch nicht.

Von Claudia Bader

Die Bezeichnung „fröhlicher Feierabend“ ist vielversprechend und lässt an entspannte, heitere Stunden in geselliger Runde denken. Beim gleichnamigen Altenverein Rennertshofen/Nordholz/Christertshofen/Ritzisried ist aber noch viel mehr geboten. Für jedes Treffen stellt die Vorsitzende Maria Egle ein ideenreiches Programm zusammen. Nun gibt es auch einen besonderen Anlass. So bereitet Egle derzeit die Festlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen des Seniorenkreises vor.

