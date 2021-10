Buch

vor 32 Min.

Was die Besucher aus Buch und Umgebung am Herbstmarkt schätzen

Plus Ein breit gefächertes Sortiment und Sonnenschein locken zahlreiche Menschen auf den Herbstmarkt in Buch. Auch Vereine und Hobby-Bastler bieten Waren an.

Von Claudia Bader

Bei frostigen vier Grad ist es am Sonntagvormittag in der Unteren Straße in Buch zunächst noch ruhig. Die Fieranten, die ihre Stände zum traditionellen Herbstmarkt aufgebaut haben, können das bereits auf den Tischen präsentierte Sortiment noch einmal sortieren und zurechtrücken. Als die Temperaturen langsam steigen, bleibt dafür kaum noch Zeit. Denn mit der Sonne am Himmel kommen Besucherinnen und Besucher, um zu schauen, auszuwählen und vielleicht auch etwas zu kaufen. Vorwiegend Bewohnerinnen und Bewohner aus Buch und den Ortsteilen, aber auch aus den umliegenden Dörfern und Städten haben den schönen Sonntag für einen Marktbesuch genutzt.

