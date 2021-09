Buch

13:58 Uhr

Welche Projekte in Buch realisiert wurden und welche noch in Planung sind

Plus Detailliert berichtet der Rathauschef bei der Bürgerversammlung in Buch über abgeschlossene, aktuelle und geplante Vorhaben. Nachfragen gibt es nur wenige.

Von Claudia Bader

Trotz Corona-Einschränkungen hat der Markt Buch in den zurückliegenden Monaten viele Projekte in Angriff nehmen und verwirklichen können. Bei der Bürgerversammlung gab Rathauschef Markus Wöhrle einen umfassenden Bericht über abgeschlossene, aktuelle und geplante Vorhaben. Die mit zahlreichen Fotos und Berichten aus der Illertisser Zeitung bereicherten Ausführungen waren so detailliert, dass die Besucherinnen und Besucher im Dorfstadl zufrieden schienen und nahezu keine Wortmeldungen vorbrachten. Nur zwei der rund 30 Zuhörerinnen und Zuhörer nutzten die Gelegenheit, Fragen zu stellen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen