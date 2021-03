vor 3 Min.

Das Kirchdorfer Freibad wird saniert: Aus Berlin kommen Millionen

Das Freibad in Kirchdorf braucht einen neuen Eingangs-, Technik- und Umkleidebereich. Zwei Millionen Euro vom Bund sollen der Gemeinde helfen, den Neubau stemmen zu können.

Von Tobias Rehm

Der Eingangs-, Technik- und Umkleidebereich des Kirchdorfer Freibads ist in die Jahre gekommen. Erste Planungen für dessen Neubau wurden 2020 dem Gemeinderat präsentiert. Schnell war klar: Ohne Förderung wird es selbst für eine finanziell gut ausgestattete Kommune wie Kirchdorf schwer, dieses Vorhaben zu stemmen. Nun erfüllen sich die Hoffnungen der Illertalgemeinde, bei diesem Projekt finanziell unterstützt zu werden.

Freibad Kirchdorf: Bund will zwei Millionen Euro zur Sanierung beisteuern

Wie die beiden Bundestagsabgeordneten Martin Gerster ( SPD) und Josef Rief ( CDU) mitteilten, beschloss der Haushaltsausschuss des Bundestags, die Sanierung mit zwei Millionen Euro zu fördern. Damit trägt der Bund fast ein Viertel der geschätzten Gesamtkosten von knapp 8,6 Millionen Euro. Kirchdorf profitiert dabei vom Förderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“. Insgesamt wurden dafür 800 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Bereits im September waren bundesweit 105 Projekte gefördert worden. Nun gab der Haushaltsausschuss weitere 400 Millionen Euro für 225 Projekte in Deutschland frei – darunter das Kirchdorfer Freibad.

„Wir freuen uns riesig, in das Programm aufgenommen worden zu sein“, sagt Bürgermeister Rainer Langenbacher. „Auf dieser Basis können wir das Projekt nun angehen.“ Langenbacher hebt in diesem Zusammenhang das Engagement der beiden Bundestagsabgeordneten Martin Gerster und Josef Rief hervor, die sich zuletzt beide selbst einen Eindruck vor Ort im 1966 erbauten Bad verschafft hatten.

Rainer Langenbacher, Kirchdorfs Bürgermeister, freut sich über die finanzielle Unterstützung aus Berlin. Bild: Patrick Hörnle

Kirchdorfer Freibad gilt als Besuchermagnet

Von „großartigen Neuigkeiten für die Bürgerinnen und Bürger in Kirchdorf und drum herum“ spricht Martin Gerster, der stellvertretender Vorsitzender des Haushaltsausschusses ist, in einer Pressemitteilung. „Die technischen Anlagen sind völlig veraltet, zum Teil sind auch keine Ersatzteile mehr verfügbar“, wird der SPD-Politiker zitiert. Das Freibad Kirchdorf sei ein Besuchermagnet für die gesamte Region und ein wichtiger Ort für Kinder, Familien und Sportler, „um das Element Wasser zu erfahren“.

Josef Rief erklärt in einer Mitteilung, dass ihm das Freibad in Kirchdorf besonders am Herzen liege, „weil ich hier vor vielen Jahren meine ersten Schwimmversuche gemacht habe“. Für eine Gemeinde mit circa 4000 Einwohnern sei es nicht einfach, solch ein Bad zu betreiben und dann auch die Gelder für eine notwendige Sanierung aufzubringen. „Das Freibad Kirchdorf hat für die gesamte Region Illertal besondere Bedeutung, damit Kinder schwimmen lernen.“

Hilfe aus Berlin kann "ermutigendes Signal" für Gemeinderat sein

Bürgermeister Langenbacher gibt offen zu, sogar auf eine höhere Förderung gehofft zu haben – nämlich drei Millionen Euro. „Ich will die zwei Millionen Euro aber keinesfalls gering schätzen“, betont er und verweist auf die im Oktober rund 1100 eingegangenen Projektvorschläge für das Förderprogramm, von denen nur knapp jeder fünfte berücksichtigt werden konnte.

Nichtsdestotrotz bleibt die Freibadsanierung das laut Langenbacher „teuerste Hochbauprojekt in der Geschichte der Gemeinde“ - und das in Zeiten, in denen weitere millionenschwere Baustellen wie ein neuer Kindergarten und ein neues Feuerwehrgerätehaus warten. Bei einer Gemeinderatssitzung im Oktober hatte der Bürgermeister gesagt, es sei ein „gewisser Mut“ vonnöten, um die Sanierung anzugehen. Heute sagt er: „Wir brauchen immer noch eine gewisse Entscheidungsfreude.“ Aber möglicherweise sei die Entscheidung aus Berlin ein „ermutigendes Signal“ für den ein oder anderen Gemeinderat, das die Entscheidung für den neuen Eingangs-, Technik- und Umkleidebereich leichter mache.

Ursprünglich war man im Kirchdorfer Rathaus davon ausgegangen, dass eine Umsetzung des Projekts frühestens 2022 infrage kommt. Nachdem der Bescheid aus Berlin nun früher als erwartet eingetroffen ist, hält Langenbacher auch einen zeitigeren Baubeginn für denkbar. Zunächst muss das Thema aber wieder im Gemeinderat behandelt werden. (sz)

