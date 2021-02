vor 3 Min.

Einmal sprühen, bitte! Im Flexibus wird mit einer neuen Methode desinfiziert

Das Busunternehmen Brandner hat in Babenhausen eine neue Methode zur Desinfektion der Flächen getestet. Wie sie genau funktioniert und was sie bringen soll.

Die Öffentlichen Verkehrsmittel haben in Corona-Zeiten einen schweren Stand: Mancher setzt sich lieber ins eigene Auto, um das Risiko einer Infektion zu senken. Das Busunternehmen BBS-Brandner mit Standort in Babenhausen hat in den vergangenen Wochen eine neue Desinfektionsmethode getestet. Sie soll laut einer Pressemitteilung nunmehr in allen Bussen zum Einsatz kommen – ergänzend zur regelmäßigen Reinigung und Desinfektion der Kontaktflächen.

Desinfektionsmittel im Flexibus wirkt innerhalb von Sekunden

Mittels eines elektrischen Diffusors, so BBS-Brandner, wird ein Flächendesinfektionsmittel aufgebracht, das zuverlässig innerhalb von Sekunden wirke und dauerhaft die Hülle von Viren – auch die des Coronavirus Sars-CoV-2 – sowie Bakterien und Pilze zerstöre. "Damit wird das Busfahren, mit Linienbus, Flexibus oder Kleinbus, noch sicherer", lässt Josef Brandner wissen. Unabhängig von den Hygiene-Maßnahmen des Busunternehmens gilt in allen Bussen nach wie vor die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. (stz)

