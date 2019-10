vor 52 Min.

Firmen im Landkreis wollen familienfreundlicher werden

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf beschäftigt Unternehmen im Landkreis. Nun haben sich zwölf von ihnen dem Familienpakt Bayern angeschlossen

Von Felicitas Lachmayr

Wie lässt sich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern? Diese Frage beschäftigt zahlreiche Unternehmen im Landkreis. Auch Tobias Schiele, Geschäftsführer der Firma Miller in Altenstadt, will die Familienfreundlichkeit in seinem Unternehmen fördern – mit Kinderferienprogrammen oder flexibleren Arbeitszeiten. Nur so ließen sich Fachkräfte sichern, ist Schiele, selbst Vater von drei Kindern, überzeugt.

Weil ihm das Thema wichtig ist, hat sich der Unternehmer dem Familienpakt Bayern angeschlossen – und mit ihm elf weitere Firmen und öffentliche Einrichtungen im Landkreis. Im Vöhringer Kulturzentrum überreichten Familienstaatssekretärin Carolina Trautner und Landrat Thorsten Freudenberger den neuen Mitgliedern offiziell die Urkunden.

Bayernweit gehören dem Netzwerk zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das von der Bayerische Staatsregierung und Partnern aus der Wirtschaft getragen wird, 906 Unternehmen an. Die Mitglieder können sich untereinander vernetzten und austauschen. Eine entsprechende Servicestelle steht ihnen mit Informationen zur Seite, wie sie familienfreundlicher werden können.

Familienfreundlicher Landkreis: So geht es

Entscheidend dafür sind mehrere Faktoren, wie Anne Seefeld von der Servicestelle Familienpakt Bayern erklärte. Neben flexiblen Arbeitszeiten, Betreuungsangeboten und gleichen beruflichen Entwicklungschancen sei ein regelmäßiger Austausch zwischen Führungskräften und Arbeitnehmern über individuelle Bedürfnisse wichtig, sagte die Expertin. Tradierte Rollenbilder stünden oft im Weg, um eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf von Unternehmensseite zu gewährleisten. So werde die Elternzeit bei Vätern oft noch als Karriereknick wahrgenommen. Dem wolle die Servicestelle entgegenwirken und Firmen über ihre Möglichkeiten informieren.

Familienstaatssekretärin Trautner betonte, dass sich Fachkräfte für Arbeitgeber entscheiden, bei denen sie ihrer Verantwortung für die Familie gerecht werden können. Damit sei Familienfreundlichkeit ein Gewinn für alle. Auch Landrat Freudenberger betonte: „Um gutes Personal zu halten und neues zu gewinnen, müssen Arbeitgeber attraktive Angebote schaffen.“ Es sei toll, dass vielen Firmen im Landkreis das Thema am Herzen liegt.

Folgende Unternehmen und öffentliche Einrichtungen sind nun Mitglied im Familienpakt Bayern: Gemeinde Nersingen, Gemeindeverwaltung Roggenburg, Landratsamt Neu-Ulm, Markt Altenstadt, Verwaltungsgemeinschaft Altenstadt, Markt Kellmünz, die Firma Miller in Altenstadt, Sparkasse Neu-Ulm/Illertissen, Stadt Senden, Stadt Vöhringen, der Neu-Ulmer Verlag Almut Grote sowie das Unternehmen Zimmer Medizin in Neu-Ulm.

Schon länger dabei sind die Fritz Stiefel Industrie-Vertretungen, die Hochschule Neu-Ulm, sowie die VR-Bank Neu-Ulm.

