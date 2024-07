Branntwein und schlechtes Essen: Was 1860 über die Roggenburger geschrieben wurde

„... die Leute sich täglich waschen, wöchentlich wenigstens einmal die Leibwäsche wechseln, u. an Sonn- u. Feiertagen in ihrer besten Kleidung prunken, so möchte bei uns den Reinlichkeitsvorschriften um so mehr Rechnung getragen werden, als ältere wie jüngere Leute beiderley Geschlechts wöchentlich mehrmals u. häufig täglich im Sommer allenthalben, wo sich Gelegenheit dazu darbietet, sich baden.“ Wer hat hier wohl einen Blick in die Schlafkammern der Einwohnerschaft von geworfen, um zu diesem Resultat zu gelangen?

Im 19. Jahrhundert begann das noch junge Königreich Bayern, seine Gerichtsbezirke hinsichtlich Flora, Fauna, aber auch Bevölkerung und Wirtschaft einer genaueren Untersuchung zu unterziehen. Diese sogenannten Physikatsberichte verlangten nach einer wissenschaftlichen Betrachtung, sodass es in erster Linie Mediziner waren, welche die Ergebnisse sukzessive an die bayerische Regierung lieferten. Das Ziel dürfte klar gewesen sein: Es ging letztendlich um eine Verbesserung und Angleichung der Lebensumstände der Einwohnerschaft – verbunden mit dem Wunsch, langfristig eine Steigerung der Wirtschaftskraft herbeiführen zu können.

„Physikatsbericht“: Königreich Bayern ließ Bevökerung in Roggenburg beurteilen

Obige Bewertung stammt von Dr. Johann Heinrich Beck, einem gebürtigen Oberpfälzer, der seit 1828 als Arzt des Landgerichts Roggenburg amtierte. Dieser Vorläufer der späteren Landkreise erstreckte sich zwischen den Flüssen Roth und Günz mit Weißenhorn als dem beherrschenden Ort und einziger Stadt. Neben medizinischem Fachwissen musste der Berichterstatter auch über eine gute Beobachtungsgabe verfügen. So stellte Beck fest, dass „dieses heiße Essen u. der Mißbrauch des Branntweins nach meiner 32j ärztl. Erfahrung die Hauptursachen der in unserer Gegend endemisch herrschenden Magenverhärtung u. ihrer schrecklichen Folgen […] sind.“ Zumindest das letzte Argument traf wohl bei einer gewissen Anzahl der bäuerlichen Bevölkerung jener Jahre nicht selten zu.

Das braune Bier führe weiterhin zu Harnbeschwerden, weiße Biere zu Wassersucht. Gerichtsärztlich empfohlen wurden hingegen Doppel- und Lagerbiere, die als stark und sehr nahrhaft galten. Die Qualität der ausgeschenkten Weine, so Beck weiter, messe sich in diesem Landstrich an der Menge, die der Bauer benötige, um „einen Kanonenrausch zu bekommen“. Eingegangen wird in den Berichten auch auf die Ernährungspraxis: Die Landbevölkerung lebe hauptsächlich von „gewöhnlich schlecht zubereiteten Milch und Mehlspeisen, in Wasser gekochten Sauerkraute, Kartoffeln, Brenn-, Wasser- und Milchsuppen, aber auch von sehr gutem Brote.“ Gemästetes Ochsenfleisch sei selten, häufiger das von gemästeten Kühen und Schweinen. Und im Übrigen sei die „Kochkunst hier zu Lande auf einer primitiven Stufe stehen geblieben“, was die „Manier zu braten, indem man das gesottene Fleisch entweder mit zerlassenem Schmalz übergießt oder in diesem eine Viertelstunde lang schmoren lässt“ beweist. Zu den üblichen Vergnügungen zählt Beck vor allem das Kegeln und das Karten. Das Tanzen hingegen könne nur an Fastnacht, Kirchweih, Hochzeiten und Jahrmärkten ausgeübt werden. Pikant hingegen die Forderung nach einem Eheverbot bei „Bildungsfehlern der Geschlechtsteile, sonders zu engen weiblichen Becken.“ Die Medizin steckte wohl doch noch in ihren Kinderschuhen.

Freundlichere Urteile über Neu-Ulm, Illertissen und Babenhausen

Ebenso, wie der Empfänger der Physikatsberichte einen Eindruck über die beschriebene Landschaft mit ihren Bewohner bekommen sollte, so ist der heutige Leser geneigt, sich zudem ein Bild des Verfassers zu machen. Ganz wohl in Roggenburg dürfte sich Beck nicht gefühlt haben. In Weißenhorn, wo er zunächst residierte, musste er seinem Nachfolger weichen und im Klosterort wurde der Mediziner nie ganz heimisch. Nicht auszuschließen, dass er in seine doch objektiv zu haltenden Berichte hier und dort eine gehörige Portion Enttäuschung ob der Lebensumstände einfließen ließ. Die im selben Zeitraum, jedoch von anderen Autoren entstandenen Beschreibungen der Landgerichte Neu-Ulm, Illertissen und Babenhausen fielen tatsächlich etwas freundlicher aus.