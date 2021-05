Illertissen

Aktionstag gegen den Schmerz: Diese Tipps gibt eine Ärztin unseren Lesern

Millionen Menschen in Deutschland leiden unter chronischen Schmerzen. Dieses Foto aus der Schmerztagesklinik in Illertissen wurde vor der Corona-Pandemie aufgenommen.

Plus Die Schmerztagesklinik Illertissen beteiligt sich an einem bundesweiten Aktionstag. Zu diesem Anlass beantwortet eine Expertin Fragen unserer Leser.

Von Jens Noll

Die Zahl der Betroffenen ist erstaunlich hoch: Etwa 23 Millionen Deutsche, also 28 Prozent der Bevölkerung, berichten über chronische Schmerzen. Bei sechs Millionen Menschen sind die Schmerzen so deutlich ausgeprägt, dass sie sich im Alltag und im Berufsleben beeinträchtigt fühlen. Diese Zahlen werden anlässlich des 10. bundesweiten "Aktionstags gegen Schmerz" genannt, der am Dienstag, 1. Juni, stattfindet. Vorab hat unsere Redaktion Fragen von Lesern gesammelt und an die Schmerztagesklinik Illertissen weitergeleitet. Die Oberärztin Dr. Sandra Hamerich beantwortet diese und gibt Ratschläge.

