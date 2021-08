Illertissen/Bellenberg

Ehemaliger Praktikant der Illertalklinik ist nun Bürgermeister in Kenia

Richard Gichana am Schreibtisch der Bürgermeister-Amtsstube in seinem kenianischen Heimatort Enchoro.

Plus Anton Martin aus Bellenberg beschreibt den Weg seines Schützlings vom Krankenpflege-Praktikant in Illertissen zum Rathauschef in Afrika.

Von Regina Langhans

Bürgermeisterwahl einmal anders: Weil Richard Gichana im Jahr 2003 ein Praktikum als Krankenpfleger in der Illertalklinik in Illertissen absolviert und dabei Deutsch gelernt hatte, gewann der inzwischen 45-Jährige die Bürgermeisterwahlen in seinem kenianischen Heimatort Enchoro. Dieser liegt etwa 300 Kilometer westlich der Hauptstadt Nairobi in den Kisii-Highlands. Während des Praktikumsjahres wohnte der Kenianer bei Anton Martin in Bellenberg. Die beiden Männer halten bis heute Kontakt, sodass Martin auch die kuriose Geschichte kennt, wie der Ex-Praktikant die Bürgermeisterwahl gewann und warum das für den Ort gut ist.

