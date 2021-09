Nach schwerem Unfall zwischen Illertissen und Buch: Polizei sucht Zeugen

Nach dem Zusammenstoß dreier Autos auf der Straße zwischen Buch und Illertissen sucht die Polizei einen Lastwagenfahrer.

Nach dem schweren Unfall zwischen Illertissen und Buch am Donnerstag sucht die Polizei nach einem Zeugen oder einer Zeugin. Es handelt sich um den Fahrer oder die Fahrerin des Lastwagens, der auf der Staatsstraße 2018 überholt wurde. Die Polizeiinspektion Illertissen bittet ihn oder sie, sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 zu melden. Wie berichtet, sind drei Autos am Donnerstagmorgen zusammengestoßen. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 110.000 Euro. Die Ursache war offenbar ein missglücktes Überholmanöver. (AZ)

11 Bilder Schwerer Unfall zwischen Illertissen und Buch: Bilder vom Einsatz Foto: Wilhelm Schmid

