Illertissen

vor 41 Min.

Feuer in Neubau in Illertissen: Das könnte die Ursache sein

Plus Ein Handwerker verhindert bei dem Feuer auf einer Baustelle in Illertissen offenbar Schlimmeres. Die Polizei nennt bereits eine mögliche Ursache für das Feuer.

Von Wilhelm Schmid

Eine große schwarze Rauchwolke stand am Donnerstagabend kurz nach 18.30 Uhr über dem Neubaugebiet "In den Vöhlingärten" zwischen der Unterrother Straße und dem Buchenweg in Illertissen. Vor dem Penthouse im zweiten Stock eines Mehrfamilienhaus-Neubaus waren das hölzerne Balkongeländer und die Bodenisolierung in Brand geraten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen