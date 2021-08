Geschichtsreise für Kinder: Kaufleute regieren die Welt

Plus Im vierten Teil unserer Geschichtsreise durch den Kreis Neu-Ulm für Kinder geht es diesmal um reiche und mächtige Familien, die hier einst das Sagen hatten.

Du hast vielleicht schon einmal von den Fuggern gehört? Den mächtigen Kaufleuten aus Augsburg, die auch in unserem Landkreis großen Besitz hatten. Dabei hatten die Fugger einmal ganz klein angefangen: Hans Fugger war nämlich noch ein einfacher Weber, der Stoffe anfertigte.