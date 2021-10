Die Kellmünzer Bücherei zieht bald um – doch endgültig ist die Lösung nicht

Plus Dort, wo bisher Regale prall gefüllt mit Lesestoff stehen, sollen nach einem Umbau Kinder spielen. Für die Bücher wurde eine Übergangslösung gefunden.

Schon vor Längerem wurde beschlossen, dass die Bücherei in Kellmünz umgebaut werden soll. Statt Büchern sollen dort dann Kinder untergebracht werden. Kellmünz steht vor demselben Problem wie viele Kommunen: Kita- und Kindergartenplätze werden knapp. Doch was soll aus der Bibliothek der Marktgemeinde werden?