Landkreis Neu-Ulm

18:00 Uhr

Das lange Warten auf einen Schwimmkurs im Landkreis Neu-Ulm

Dass Kinder richtig schwimmen lernen, ist - gerade in einer Region wie dem Landkreis Neu-Ulm mit vielen Baggerseen und Flüssen - wichtig für die Sicherheit der Kinder. Wasserwacht und private Anbieter geben ihr Bestes, um jedem Kind einen Platz im Schwimmkurs anzubieten.

Plus Plätze in Schwimmkursen sind rar, Corona hat die Lage verschärft. Anbieter aus der Region berichten, was sie unternehmen, um die Nachfrage zu decken.

Junge Mütter bekommen ja viele gut gemeinte Ratschläge mit auf den Weg. Ihre gerade einmal sechs Monate alte Tochter gleich zum Schwimmkurs anzumelden, ist da einer der kurioseren Tipps, die eine Frau aus Wullenstetten bekommen hat. Was zunächst etwas absurd klingt, hat einen ernsten Hintergrund: Plätze in Schwimmkursen waren schon vor der Corona-Pandemie rar und sind es jetzt noch mehr. Bei manchen Organisationen betrage die Wartezeit zwischen drei und vier Jahren, berichten Eltern.

