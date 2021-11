Landkreis Neu-Ulm

vor 6 Min.

Illertissen will mehr Ladesäulen für E-Autos installieren

Plus Illertissen möchte mehr und vor allem sinnvolle Standorte für Elektro-Ladesäulen im Stadtgebiet schaffen. Auch die Stadtteile sollen Ladestationen bekommen.

Von Rebekka Jakob

Laden statt tanken - für immer mehr Autofahrer ist das inzwischen ganz normal geworden. Immer mehr E-Autos sind auf den Straßen in der Region unterwegs. Und damit steigt auch der Bedarf an öffentlichen Ladesäulen - denn das Netz ist bei Weitem noch nicht so dicht, wie es sein müsste, um bequem auch längere Strecken bewältigen zu können. Schließlich dauert das "Volltanken" für die Elektroautos statt Minuten mehrere Stunden, in denen der Fahrer die Wartezeit auf sein Vehikel überbrücken muss. In Illertissen soll dieses Netz nun etwas engmaschiger werden.

