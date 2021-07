Wo geht es zur nächsten Ladesäule für E-Autos?

Plus Auf deutschen Straßen sind mehr und mehr E-Autos unterwegs. Allerdings läuft der Ausbau der Ladeinfrastruktur viel zu schleppend. Es gibt deutliche Kritik.

Deutschland ist immer elektrischer unterwegs. Das gilt zumindest für die Autos. Am Montag hat das Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg seine Halbjahresbilanz gezogen. Ergebnis: alternative Antriebe werden immer beliebter, Verbrenner dagegen nicht.