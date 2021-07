Memmingen

12:00 Uhr

"Alles andere als Nächstenliebe": Kritik nach Missbrauchsverdacht gegen Dekan

Plus Missbrauchsverdacht gegen katholischen Dekan von Memmingen: Ein Gemeindemitglied kritisiert das Bistum Augsburg. Wie es jetzt weitergeht, solange das kirchenrechtliche Verfahren läuft.

Von Thomas Schwarz

Dem katholischen Dekan und Stadtpfarrer von Memmingen dürfte ein großer Stein vom Herzen gefallen sein, als die Staatsanwaltschaft am Freitag die strafrechtlichen Ermittlungen gegen ihn einstellte. Immerhin ging es um den Anfangsverdachts des sexuellen Missbrauchs. Der Dekan soll ein Verhältnis mit einer volljährigen Frau gehabt haben. Sein Anwalt Florian Schwarz bestätigte diese "Handlungen" am Freitag und griff das Bistum Augsburg an, das den juristischen Stein ins Rollen gebracht hatte: Auch wenn "selbstverständlich" jedem Vorwurf eines Missbrauchs nachgegangen werden müsse, sei das Vorgehen eine "eklatante Verletzung" der Fürsorgepflicht und habe zu einer Vorverurteilung geführt. Unterstützung bekommen der Dekan und sein Anwalt aus der Memminger Pfarreiengemeinschaft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen