Gemeinderat Oberroth: David Heil folgt auf Martin Siegert

Plus Martin Siegert scheidet nach seinem Umzug aus dem Gemeinderat Oberroth aus. David Heil rückt in das Gremium nach.

Einen Wechsel gibt es im Gemeinderat Oberroth: Weil Martin Siegert umgezogen ist, musste er aus dem Gremium ausscheiden. Er war erst im Jahr 2018 ins Gremium nachgerückt und bei den Kommunalwahlen 2020 wiedergewählt worden. befürworteten die Ratsmitglieder Siegerts Entlassung einstimmig. Ebenso geschlossen standen sie hinter Listennachfolger David Heil. Der 30-jährige Teamleiter hatte bei den Kommunalwahlen vor einem Jahr 158 Stimmen erzielt, rückt nun anstelle von Siegert nach und wurde vor dem Gremium vereidigt.