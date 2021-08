Buch-Obenhausen

vor 47 Min.

In Obenhausen soll es bald weitere Bauplätze geben

Am südlichen Ortsrand von Obenhausen sind neue Wohnbauflächen geplant. Die Straßenführung soll entlang des bestehenden Lärmschutzwalls an der Staatsstraße 2018 verlaufen.

Plus Weil Bauland rar ist, will die Marktgemeinde Buch neue Flächen in Obenhausen ausweisen. Die ersten Schritte sind bereits getan.

Von Claudia Bader

Um den dringenden Bedarf an Bauplätzen zu decken, plant der Markt Buch, am südlichen Ortsrand von Obenhausen neue Wohnbauflächen auszuweisen. Mit dem Eigentümer des Gebiets wurde bereits ein städtebaulicher Vertrag geschlossen. Dieser sehe zunächst vor, den Umgriff des Aufstellungsbeschlusses vom Dezember 2019 zu überplanen, informierte Bürgermeister Markus Wöhrle den Marktrat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen