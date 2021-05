Oberroth

Oberroth investiert in das Feuerwehrhaus und die Wasserversorgung

Der Umbau des Feuerwehrhauses ist ein Projekt, das in Oberroth Vorrang hat.

Plus Der Bürgermeister von Oberroth informiert bei den Etatberatungen über die diesjährigen Schwerpunkte und nennt zwei der größten Ausgabeposten.

Von Claudia Bader

Die Verbesserung der Trinkwasserversorgung und der Umbau des Feuerwehrhauses sind Projekte, die heuer in Oberroth Priorität genießen. Für die Sanierung des Hochbehälters sind 100.000 Euro im Haushalt bereitgestellt, 12.000 Euro sind für Baunebenkosten vorgesehen. Ebenfalls vorrangig ist die Planung einer Wassernotversorgung. Für die wasserrechtliche Erlaubnis fallen voraussichtlich 30.000 Euro an, wie Bürgermeister Willibold Graf dem Gemeinderat mitteilte. Das Gremium beriet in seiner jüngsten Sitzung über diese sowie weitere Ausgaben und Einnahmen, die 2021 anstehen.

