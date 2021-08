Dietenheim-Regglisweiler

Versuchte Tötung in Regglisweiler: Polizeitaucher suchen Waffe in der Iller

Nach der Bluttat am frühen Montagmorgen suchen Taucher der Polizei in der Iller nach der Tatwaffe.

Plus Mehrfach stach ein Mann in einer Gemeinschaftsunterkunft in Regglisweiler auf einen anderen ein. Der Verdächtige sitzt nun in Haft. Die Ermittlungen dauern an.

Von Franziska Wolfinger

Auch wenn der mutmaßliche Täter, der in der Nacht zum Montag einen 25-Jährigen lebensgefährlich verletzt hatte, nun in Untersuchungshaft sitzt, geht die Arbeit für die Polizei weiter. Nun geht es für die Ermittler darum, herauszufinden, was den Mann zu dieser brutalen Tat bewogen haben könnte: Warum stach er auf seinen Mitbewohner ein?

