Bluttat in Asylunterkunft: Polizei fasst Verdächtigen, Opfer außer Lebensgefahr

Mit Stichen ist ein Mann in einer Asylunterkunft in Regglisweiler lebensgefährlich verletzt worden. Der Tatverdächtige flüchtete, konnte nun aber von der Polizei gefasst werden.

In einer Asylunterkunft im ehemaligen Gasthof "Drei Mohren" im Regglisweiler soll am Montag ein 24-Jähriger einen 25 Jahre alten Mitbewohner mit Stichen lebensgefährlich verletzt haben. Der mutmaßliche Täter flüchtete daraufhin. Am Mittwochmorgen teilen die Ermittler mit: Der gesuchte Mann konnte festgenommen worden.

Nach intensiven Ermittlungen der Polizei habe sein Aufenthaltsort bestimmt werden können, heißt es. Der 25-Jährige sei am späten Dienstagabend im Raum Mannheim widerstandslos festgenommen worden.

Bluttat in Regglisweiter: Staatsanwaltschaft beantragt Haftbefehl

Die Staatsanwaltschaft Ulm habe nun einen Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen beantragt. Er soll am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.

Der durch die Stiche verletzte 25-Jährige schwebe inzwischen auch nicht mehr in Lebensgefahr, so die Polizei. Die Ermittlungen zum Tathergang sowie die Suche der Tatwaffe dauern an. (AZ)

Lesen Sie dazu auch