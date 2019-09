vor 33 Min.

Polizei suchte in Vöhringen nach BKH-Flüchtigen

Die Suche nach Einbrechern in Wertingen wurde in der Nacht auf Montag auch mit einem Polizeihubschrauber durchgeführt.

Zwei Kriminelle sind in der Nacht zum Montag aus dem Bezirkskrankenhaus in Günzburg geflohen. Bürger glauben, sie in Vöhringen gesehen zu haben.

Ein Polizeihubschrauber, der längere Zeit über Vöhringen kreiste, erregte heute viel Aufsehen bei den Bürgern. Inzwischen hat die Polizei die Gerüchte bestätigt, dass sie nach den zwei Männern gefahndet hatte, die vor einigen Tagen aus dem Bezirkskrankenhaus in Günzburg geflohen waren.

Auslöser für den Einsatz war ein Hinweis aus der Bevölkerung. Bürger glaubten, die beiden Flüchtigen in Vöhringen erkannt zu haben. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilt, konnte die Polizei die beiden Männer allerdings nicht entdecken. Die speziellen Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt, die Beamten halten im Rahmen der regulären Fahndung aber weiterhin Ausschau nach den Flüchtigen. Auch um Hinweise aus der Bevölkerung sei man weiterhin dankbar, so der Polizeisprecher.

Nach diesen Männern sucht die Polizei

Die 23 und 28 Jahre alten Männer waren unter anderem wegen räuberischen Diebstahls und schweren Bandendiebstahls polizeilich in Erscheinung getreten. Beide Patienten wurden wegen ihrer Suchterkrankung in der Klinik für Forensische Psychiatrie in Günzburg im Maßregelvollzug behandelt, hätten sich jedoch nicht therapiewillig gezeigt und nicht an Regeln gehalten.

Ruslan-Oleksandr Tsopa

Alexander Günter Bild: Polizei

Die Polizei bittet die Bevölkerung darum, bei direktem Kontakt nicht an die Entflohenen heranzutreten, sondern sofort die Notrufnummer 110 zu wählen. Anhalter sollten nicht mitgenommen werden. „Wir hoffen, dass wir jetzt einen Schritt schneller sind als die Geflüchteten", sagte ein anderer Sprecher kürzlich. (az)

Themen folgen