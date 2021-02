vor 45 Min.

Prozess: Schlug die Vermieterin mit dem Staubsaugerrohr zu?

Am Amtsgericht Neu-Ulm wurde wegen der Eskalation eines Nachbarschaftsstreits verhandelt. Dabei ging es auch um Staubsauger.

Plus Zwei Frauen aus dem Kreis Neu-Ulm streiten sich über Monate wegen Rollläden, Katzenstreu und dem Rasenmäherroboter. Dann eskaliert die Situation. .

Von Maximilian Sonntag

Eine 70-jährige Frau soll einer 32-Jährigen mit einem Staubsaugerrohr auf den Kopf geschlagen haben. Dieser Streit zwischen einer Vermieterin und ihrer Untermieterin landete nun vor dem Amtsgericht Neu-Ulm.

Die Ausgangslage: Beide Frauen wohnten im selben Haus. Die Vermieterin im Obergeschoss, die 32-jährige Mieterin im Erdgeschoss. Bereits seit Längerem störte sich die 70-jährige Hauseigentümerin an dem angeblich sehr lauten Verhalten der Mieterin. Daher soll sie zu ihr gesagt haben: „Wenn Sie weiter über zwölf Uhr hinaus Randale machen, dann wecke ich Sie jeden Morgen um sechs Uhr auf." So berichtet es die Klägerin vor Gericht. Die 70-Jährige habe daraufhin wohl mehrfach sehr früh Staub gesaugt.

Am Morgen des 31. Juli 2020 kam es zur Eskalation in dem Zweiparteienhaus. Als die Vermieterin gegen sechs Uhr vor der Wohnung der Mieterin Staub saugte, öffnete diese ihre Eingangstüre und es kam zu einer Rangelei. Der Streitpunkt: Ein vermeintlicher Schlag mit dem Staubsaugerrohr auf den Kopf der 32-jährigen Mieterin.



Streit zwischen Mieterin und Vermieterin im Landkreis Neu-Ulm eskaliert

Über den Ablauf der Rangelei am Tatmorgen äußerten sich die beiden unterschiedlich. Nach Angaben der 70-jährigen Hauseigentümerin beschwerte sich die Mieterin über den Lärm in der Früh, packte das Staubsaugerrohr und drängte sie zurück. Nach kurzer Zeit ließ die Mieterin das Rohr los und ging zurück in ihre Wohnung. „Ich habe sie auf keinen Fall geschlagen, weder mit dem Rohr noch mit den Händen“, sagte die Vermieterin.

Die Version der 32-jährigen Mieterin unterscheidet sich deutlich. Die Vermieterin soll ihr doch mit dem Staubsaugerrohr auf den Kopf geschlagen haben. Neben einer Schwellung an der rechten Kopfseite habe die Mieterin unter Übelkeit und Schwindel gelitten. Laut ihrer Ärztin deuteten die Symptome zudem auf eine leichte Gehirnerschütterung hin.

Dass es zu dieser Eskalation kam, bahnte sich aber bereits über Monate hinweg an. Verteidiger Alfred Nübling sprach von einem „konfliktbeladenen Mietverhältnis“. Bereits zuvor gab es diverse Vorfälle, wegen derer die Polizei ausrückte.

Die Richterin ist fassungslos über den Nachbarschaftsstreit

Die 32-jährige Mieterin rief die Ordnungshüter etwa wegen eines aus ihrer Sicht zu lauten automatischen Rasenmähers, der abends im Garten gegen Blumentöpfe fuhr. Zudem kam die Polizei wegen eines Katzenschrecks, den die Vermieterin im Garten aufgestellt hatte. Dieser sendet piepsende Töne aus, die Katzen vertreiben sollen. Die Mieterin, die mit zwei Katzen in die Wohnung gezogen war, sorgte sich nicht nur um ihre Haustiere, sondern fühlte sich auch selbst gestört.

Zudem sei es der Vermieterin ein Dorn im Auge gewesen, wenn die Rollläden nicht akkurat auf dieselbe Höhe heruntergelassen wurden: "Es war eine Erlösung, wenn ich meine Wohnung verlassen konnte." Dahingegen habe die Mieterin laut der Hauseigentümerin in der Wohnung umhergestampft, die Türen zugeschlagen, die Rollläden demonstrativ laut geschlossen und Katzenstreu im Hausflur nicht ordentlich entsorgt.

Die Vorsitzende Richterin Gabriele Buck zeigte sich angesichts der Vorfälle zum Teil fassungslos: „Ich habe Jura studiert und muss nun über Katzenstreu, akkurat angeordnete Rollläden und Rasenmähroboter, die an Blumentöpfe stoßen, nachdenken. Das ist schon ein Ding." Sie sieht den Staubsaugerrohr-Vorfall als Eskalation eines Nachbarschaftsstreits, der sich "mehrere Monate über Kleinigkeiten hochgeschaukelt hat".

Im Einvernehmen mit Verteidiger Nübling, seiner Mandantin und Staatsanwältin Engel, stellte Richterin Buck das Verfahren gegen eine Geldauflage von 500 Euro ein. Das Geld muss die Vermieterin an der Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder in Ulm spenden.

