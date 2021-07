Regglisweiler

13:04 Uhr

Vermeintlicher Stadelbrand versetzt Feuerwehren in Alarm

Plus Ein aufmerksamer Anwohner sieht einen Lichtschein im Stadel seines Nachbarn in Regglisweiler. Er vermutet einen Blitzeinschlag und ruft die Feuerwehr.

Nachdem die Feuerwehrleute beiderseits der Iller schon seit Tagen genug mit den Unwetterfolgen zu tun gehabt hatten, wurden sie in der Nacht zum Sonntag auch noch durch einen Täuschungsalarm aus dem Schlaf gerissen: Während des starken Gewitters um Mitternacht erwachte ein Anwohner an der Mittelstraße im Dietenheimer Stadtteil Regglisweiler nach einem Blitzschlag. Unmittelbar danach fiel ihm auf, dass in der Nachbarschaft Lichtschein aus dem Dachstuhl eines landwirtschaftlichen Stadels drang. Sofort setzte er über 112 einen Notruf an die Integrierte Leitstelle Ulm ab und berichtete dabei von dem Brand eines Scheunendachstuhls nach Blitzeinschlag. Danach rief er seinen Nachbarn an und teilte ihm mit, dass dessen Stadel in Brand geraten sei.

