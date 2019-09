05:30 Uhr

Riesenschach und Miniponys beim Illertisser Spielenachmittag

So bunt und lustig war der Familien- und Spielenachmittag im vergangenen Jahr. Das soll heuer genauso werden.

Beim Illertisser Familien- und Spielenachmittag ist am Sonntag einiges geboten. Laut Stadtjugendpfleger Harry Heckenberger soll es genauso toll wie vergangenes Jahr werden.

Von Felicitas Lachmayr

Schießen, schminken, Schach spielen: Beim Familien- und Spielenachmittag in Illertissen ist am Sonntag, 22. September, auf dem Gelände der Bischof-Ulrich-Schule einiges geboten. Vereine und Gruppen aus der Stadt haben zusammen mit dem Jugendhaus ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt.

Die Veranstaltung findet bereits zum fünften Mal statt. Von 14 bis 18 Uhr können Familien und Kinder jede Menge erleben – egal, ob sportliche, kreative oder tierische Aktivitäten. Stadtjugendpfleger Harry Heckenberger gibt einen Vorgeschmack auf das, was da kommt.

So können Besucher auf dem Einrad balancieren – der Radsportverein Illertissen zeigt, wie es geht – oder ihre Geschicklichkeit testen. Dafür baut die Ortsverkehrswacht Illertissen einen Fahrradparcours auf. Kämpferisch geht es beim Karate-Schnuppern des Vereins Karate-Dojo-Illertissen zu. Ein ruhiges Händchen brauchen Besucher am Schießstand des Zimmerstutzen-Schützenvereins. Mit den Leuchtgewehren können sie ihre Treffsicherheit testen. Eine Alternative bietet der Stand des Integrationsbeirates der Stadt Illertissen. Hier können sich Kinder im Dosenwerfen üben.

Recht bunt geht es am Stand der Pferderanch Ritter zu. Hier können sich Kinder ihre Gesichter bemalen lassen. Der Familienstützpunkt Illertissen zeigt, wie man Buttons selbst bastelt. Am Stand des Amateurfunkvereins lernen Besucher das Löten. In einer Fotobox lassen sich lustige Schnappschüsse festhalten. Außerdem sorgt Jo Brösele mit Luftballons und Karikaturen den ganzen Nachmittag für spaßige Unterhaltung. Der Clown ist für Stadtjugendpfleger Heckenberger der Höhepunkt des Tages.

Daneben stehen den Besuchern eine Spielstraße, Ballspiele oder ein Riesen-Vier-gewinnt zur Verfügung. Die Mitglieder des Sportvereins Jedesheim führen Interessierte in die Kunst des Schachspielens ein. Das Besondere: Gespielt wird nicht auf kleinen Brettern, sondern mit Riesen-Spielfiguren. Im Pausenhof gibt es nachmittags eine Taubenshow. Für tierische Begeisterung dürften am Familien- und Spielenachmittag auch die Mini-Ponys der Pferderanch Ritter sorgen.

Im vergangenen Jahr kamen etwa 250 Besucher auf das Gelände der Bischof-Ulrich-Grundschule in Illertissen. Für Stadtjugendpfleger Harry Heckenberger war die Veranstaltung ein voller Erfolg. Deshalb habe er für den Familien- und Spielenachmittag heuer zum großen Teil dieselben Gruppen wieder angefragt. „Damit es wieder so schön wird“, sagt Heckenberger.

Wer bei so vielen Aktionen Durst und Hunger bekommt, hat ebenfalls eine große Auswahl. Mehrere Vereine bieten Speisen und Getränke an. Neben Würsten und Pommes gibt es frisches Popcorn und Eis. Die Chorgemeinschaft Betlinshausen sorgt für Kaffe und Kuchen. (lac)

