Senden

08:00 Uhr

Neuer Ärger um Baupläne am Sendener Schulzentrum: Diese Einwände gibt es

Plus Nach der öffentlichen Auslegung der geplanten Änderungen an diesem Bebauungsplan gibt es Kritik. Was bemängelt wird und warum das manchem Stadtrat sauer aufstößt.

Von Franziska Wolfinger

Dass die Bauvorhaben der Stadt Senden am Schulzentrum - also die neue Grundschule mit Schulsporthalle, hauptsächlich aber die neue Dreifachhalle - in der Bevölkerung und auch im Stadtrat erbitterte Kritiker haben, ist bekannt. Spätestens seit der Petition gegen die Dreifachhalle. Im Rahmen der öffentlichen Auslegung der Bebauungsplan-Änderung konnten diese ihre Kritikpunkte nochmal vorbringen.

