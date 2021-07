Senden

07:00 Uhr

Streit um neue Dreifach-Halle in Senden geht weiter

Die neue Dreifachhalle soll neben dem Schulzentrum entstehen. Der angedachte Standort befindet sich auf diesem Foto auf der Wiese und dem Heckenstreifen am linken Bildrand.

Plus Alles auf Anfang. Das fordern die Grünen im Streit um die neue Dreifach-Halle in senden. Die Bürgermeisterin kritisiert den rauen Ton im Stadtrat und im Internet

Von Angela Häusler

In Sachen Dreifach-Halle verhärten sich die Fronten immer weiter. Eine Bürgergruppe hatte in einer Petition Unterschriften dafür, eine andere gegen das Bauprojekt gesammelt. Die Gegner geben Umweltschutzgründe an und wollen einen anderen Standort, die Befürworter argumentieren mit den drängenden Platzbedürfnissen der Sendener Vereine und ihrer Mitglieder. Nun wollten die Grünen die Planung nochmal von vorne aufrollen.

