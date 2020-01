vor 35 Min.

Sie ist die Neue im Team der Illertisser Zeitung

Rebekka Jakob ist die neue stellvertretende Redaktionsleiterin in Illertissen. In der Region kennt sie vor allem schon die Turnhallen.

Das neue Jahr bringt für die Illertisser Redaktion auch eine wichtige personelle Veränderung: Jens Carsten, bisher stellvertretender Leiter der Redaktion, ist nach Augsburg gewechselt, wo er künftig eine leitende Position in der Produktion der gesamten Lokalseiten einnehmen wird. An seine Stelle ist jetzt eine Frau gerückt, die reichlich Erfahrung im Lokaljournalismus mitbringt, Rebekka Jakob.

Sie stammt aus Breitenthal im Nachbarlandkreis Günzburg. Wenn sie dort aus dem Fenster nach Westen schaut, hat sie sozusagen ihr neues Arbeitsgebiet bereits im Blick. Rebekka Jakob, Jahrgang 1978, war zuletzt 18 Jahre Redakteurin der Günzburger Zeitung und bekleidete dort viele Jahre lang das Amt der stellvertretenden Redaktionsleiterin.

Die neue Redakteurin hat eine Schwäche für Kultur und Sport

Rebekka Jakob wollte schon immer Journalistin werden, gleich nach dem Abitur am Simpert-Kraemer-Gymnasium in Krumbach begann sie als freie Mitarbeiterin für die Mittelschwäbischen Nachrichten zu arbeiten. Sie studierte Geschichte und Politikwissenschaft an der Universität Stuttgart. 1999 begann sie ein Volontariat bei der Augsburger Allgemeinen, danach trat sie als Redakteurin in die Redaktion der Günzburger Zeitung ein.

Rebekka Jakob ist vielseitig interessiert, sie hat eine Schwäche für Kultur – was ihr in ihrer Günzburger Zeit so manche Begegnung mit der Opernsängerin Diana Damrau bescherte – und vor allem für Sport. Und der führt sie als Turnerin jahrelang ausgesprochen oft zu Wettkämpfen in den Raum Illertissen. Sie trainiert eine Turngruppe für ihren Sportverein DJK Breitenthal und kann sich aktuell mit einem Titel als bayerische Meisterin im Hip-Hop-Tanz schmücken.

Illertissens Partnerstadt Carnac hat sie schon als Kind besucht

Dass Illertissen eine lange währende Partnerschaft mit dem bretonischen Carnac pflegt, kommt Rebekka Jakob sehr entgegen, denn in die Bretagne reist sie besonders gerne. Sie durfte schon als Kind durch die magischen Steinreihen von Carnac wandern. Ihr würde es sicherlich nicht ungelegen kommen, wenn eine Stadt aus dem Verbreitungsgebiet der IZ eine Partnerschaft mit einer englischen Stadt einginge, denn auch Großbritannien und Irland haben es ihr als Krimifan angetan.

Ronald Hinzpeter, Redaktionsleiter der Illertisser und Neu-Ulmer Zeitung freut sich sehr, dass Rebekka Jakob beruflich den Landkreis gewechselt hat und nun als leitende Redakteurin in Illertissen arbeitet. Er kennt sie noch aus seiner Zeit als Redaktionsleiter der Günzburger Zeitung und weiß daher: Die IZ hat mit ihr eine hervorragende Lokaljournalistin dazugewonnen. (hip)

