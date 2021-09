Ulm/Neu-Ulm

vor 32 Min.

Viel Abstand und neue Strecke: So wird der Einstein-Marathon 2021 in Ulm

Nachdem der Ulmer Einstein-Marathon 2020 wegen der Corona-Pandemie nur virtuell ablaufen konnte, soll es am kommenden Sonntag wieder Bilder wie aus dem Jahr 2018 geben.

Plus Umfassende Hygienemaßnahmen, eine neue Strecke und ein Zeichen für das Klima: Nach mehr als sechs Monaten Vorbereitung kann der 17. Einstein-Marathon kommen.

Von Maximilian Sonntag

Am 3. Oktober hat das Warten für viele Sportlerinnen und Sportler ein Ende. Dann heißt es: Laufschuhe schnüren und raus auf die Strecke. Der Einstein-Marathon findet am kommenden Sonntag zum mittlerweile 17. Mal in Ulm statt. Rund 6.500 Läuferinnen und Läufer sind bereits angemeldet. Wie die Veranstaltung unter Corona-Bedingungen ablaufen soll und welche Strecken die Teilnehmerinnen und Teilnehmer absolvieren müssen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen