Ulm/Weißenhorn

vor 17 Min.

Kommen Tierheime durch Corona an ihre Belastungsgrenze?

Plus Egal, ob Hunde oder Katzen: Der Platz im Ulmer Tierheim wird knapp. In Weißenhorn zeigt sich ein etwas anderes Bild. Was die Corona-Pandemie damit zu tun hat.

Von Maximilian Sonntag

Im Zuge von Homeoffice und Kontaktbeschränkungen haben sich viele Menschen einen Vierbeiner nach Hause geholt. Gassigehen war trotz der Corona-Auflagen möglich. Einige Herrchen haben aber sicherlich den Aufwand unterschätzt und sind überfordert. Den Hund abzugeben oder auszusetzen ist für manche dann oft der letzte Ausweg. Das Ulmer Tierheim platzt momentan aus allen Nähten. Das aber nicht nur mit Blick auf Hunde. In Weißenhorn zeigt sich ein anderes Bild. Die Corona-Pandemie ist dabei nur eine Ursache.

