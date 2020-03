13:26 Uhr

Viele Verstöße gegen Ausgangsbeschränkung im Landkreis

Die Polizei hat einiges damit zu tun, die Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus durchzusetzen.

Auch am Wochenende hatte die Polizei einiges damit zu tun, die Einhaltung der derzeit geltenden Ausgangsbeschränkungen zu kontrollieren. Diese verbieten, das Haus ohne triftigen Grund zu verlassen. Im ganzen Landkreis gab es zahlreiche Verstöße gegen die neuen Regeln, die wir hier zusammengefasst haben.

In Illertissen erwischte die Polizei am Freitagnachmittag unter anderem drei Jugendliche, die gemeinsam auf einer Bank saßen und Alkohol tranken. Die drei hatten außerdem eine geringe Menge Marihuana dabei. Wenig später wurden zwei weitere Personen kontrolliert, die sich ohne triftigen Grund draußen aufhielten, später wurden dieselben Personen nochmals draußen erwischt. Auch am Samstag stellte die Illertisser Polizei weitere Verstöße fest. Am Nachmittag zum Beispiel hielten sich mehrere Personen auf dem Spielplatz in der Schulstraße in Bellenberg auf und unterhielten sich, ohne den Mindestabstand einzuhalten.

Die Beamten der Polizeiinspektion Neu-Ulm kontrollierten am Freitagmorgen um 8 Uhr zwei Männer im Alter von 30 und 47 Jahren, die sich ohne triftigen Grund in einer Unterkunft für Asylbewerber aufhielten. Gegen 14 Uhr fielen einer Streife zwei junge Männer im Alter von 19 und 20 Jahren auf, die offensichtlich befreundet sind und sich getroffen haben, um gemeinsam zum Bäcker zu gehen. In weiteren Kontrollen löste die Polizei in Neu-Ulm eine größerer Gruppe am Spielplatz im Glacis-Park auf. Dort hatten sich mehrer Mitglieder einer Familie getroffen.

Am Samstag stellten die Beamten der Polizeiinspektion Neu-Ulm weitere 21 Verstöße gegen die Allgemeinverfügung fest. Gegen 18 Uhr wurden auf einem Spielplatz in Burlafingen vier Jugendliche festgestellt, die sich dort zum Wasserpfeife rauchen getroffen haben. Ihnen wurde ein Platzverweis erteilt. Um 22 Uhr wurde der Polizei eine Ruhestörung durch laute Musik in der Eckstraße in Neu-Ulm mitgeteilt. Die beiden Wohnungsinhaber feierten zusammen mit zwei weiteren Freunden eine Party. Da die Gäste aus einem anderen Haushalt stammten, wurde die Party von der Polizei aufgelöst. Bei den übrigen festgestellten Verstößen handelt es sich vorwiegend um Personen, die im Stadtgebiet Neu-Ulm kontrolliert wurden und entweder keinen triftigen Grund für das Verlassen der Wohnung glaubhaft machen konnten oder zusammen mit Personen aus einem fremden Haushalt unterwegs waren.

In Senden stellten die Polizisten am Freitag bei einer Kontrolle eines Lebensmittelmarktes in der Berliner Straße fest, dass dieser entgegen den Regelungen der Allgemeinverfügung Schuhe und Bekleidungsartikel zusätzlich zu dem normal im Laden erhältlichen Sortiment anbot. Der Betreiber muss sämtliche Schuhe und Textilien aus der Verkaufsfläche entfernen. In einem Lokal in der Kemptener Straße hatten sich fünf Personen zum Essen getroffen. Der Betreiber musste sein Geschäft umgehend schließen. Am frühen Samstagabend wurde der Polizei ein Gruppe von vier jungen Männern gemeldet, die sich am Wullenstetter Badesee zum Picknick und Wasserpfeife rauchen trafen. Später am Abend wurde die Polizei gerufen, weil es zwischen zwei Gruppen in Aufheim zum Streit kam. Da keiner der anwesenden Personen der beiden Dreiergruppen einen triftigen Grund für den gemeinsamen Spaziergang aufweisen konnte, wurde gegen alle Beteiligten Ordnungswidrigkeitenanzeigen erstattet.

Beamten der Polizeiinspektion Weißenhorn fielen in der Nacht zum Samstag zwei Jugendliche auf, die versuchten, wegzurennen, als sie die Polizei bemerkten. Die 15-Jährige und der 12-Jährige hatten sich nachts unbemerkt aus dem Haus geschlichen, um sich heimlich zu treffen. Die 15-Jährige hatte zudem eine Flasche Bier und Zigaretten bei sich. Die Ausreißer wurden nach der Kontrolle an die jeweiligen Erziehungsberechtigten übergeben. (az)

