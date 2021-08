Vöhringen

Warum das "Haus Renate" für Menschen mit Behinderung diesen Namen trägt

Die Vöhringerin Renate Ernst ist Namensgeberin für die neue Einrichtung des Dominikus-Ringeisen-Werkes in ihrer Heimatstadt.

Plus Die Vöhringerin Renate Ernst hat viel für Inklusion getan - lange bevor der Begriff in aller Munde war. Das Dominikus-Ringeisen-Werk ehrt sie nun auf besondere Weise.

Von Ursula Katharina Balken

Renate Ernst gehört nicht zu den Menschen, die ihre Gefühle vor sich hertragen. Doch als sie die Nachricht erhielt, dass die neue Einrichtung für Menschen mit Behinderungen an der Falkenstraße ihren Namen tragen wird, strahlte sie. "Damit hätte ich nie gerechnet, das war eine große Freude für mich." Aber sie sieht sich nicht im Mittelpunkt. Diese Freude teilt sie mit den Menschen, die jahrzehntelang an ihrer Seite standen, die sie in ihrer Arbeit für behinderte Menschen tatkräftig unterstützten.

