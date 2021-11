Weißenhorn-Attenhofen

06:30 Uhr

Bei Attenhofen wächst ein weiteres Stück Klimawald heran

Plus Der Landkreis Neu-Ulm pflanzt bei Attenhofen 4200 neue Bäume für den Klimaschutz. Die Eigentümer der Fläche sind dankbar für diese Art der Nutzung.

Von Jens Noll

Im Hintergrund ist die Aufforstung bereits in vollem Gange. Eine Maschine gräbt Löcher in den Boden, Forstarbeiter setzen junge Bäumchen hinein. Am anderen Ende der Wiesenfläche erklingt Musik: Die Jagdhornbläser der Neu-Ulmer Kreisgruppe des bayerischen Jagdverbands spielen zur Begrüßung der Gäste, die sich am Mittwochnachmittag zur nächsten großen Pflanzaktion des Landkreises Neu-Ulm einfinden. Der Treffpunkt ist eine Fläche am Waldrand westlich von Attenhofen. "Wir setzen heute das Projekt Klimawald für den Landkreis Neu-Ulm fort", sagt Landrat Thorsten Freudenberger und liefert einige Zahlen, um den Beitrag zum Klimaschutz zu verdeutlichen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

