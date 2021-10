Weißenhorn

06:30 Uhr

Bauausschuss diskutiert über Stützmauern im Neubaugebiet

Plus Der Bürgermeister kündigt ein hartes Vorgehen gegen unzulässige Stützmauern im Baugebiet Mittlere Platte in Weißenhorn an. Stadträte widersprechen.

Von Jens Noll

Bereits mehrfach hat sich der Weißenhorner Bauausschuss mit Stützmauern im Neubaugebiet Mittlere Platte befasst. Immer wieder kommt es vor, dass Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer solche Bauwerke errichten, um ihr Grundstück besser nutzen zu können. Offensichtlich nehmen es aber nicht alle in dem Gebiet im Südosten der Stadt so genau mit den Vorgaben des dort gültigen Bebauungsplans. Sichtlich verärgert darüber hat Bürgermeister Wolfgang Fendt deshalb am Montagabend im Bauausschuss ein hartes Vorgehen gegen Stützmauern, die ohne Genehmigung gebaut wurden, angekündigt.

