Im Weißenhorner Bauprogramm für 2022 stehen einige Fragezeichen

Plus Die Stadt Weißenhorn kann ihr umfangreiches Bauprogramm im Jahr 2022 nur umsetzen, wenn genügend Personal da ist. Doch da gibt es derzeit Probleme.

Gefühlt wird die Liste jedes Jahr länger: Mehr als 40 Vorhaben stehen auf dem Bauprogramm der Stadt Weißenhorn für das Jahr 2022, welches die Verwaltung dem Bauausschuss vorgelegt hat. Viel Stoff für Diskussionen also, zumal hinter vielen Projekten ein großes Fragezeichen steht. Bürgermeister Wolfgang Fendt geht davon aus, dass sich das Programm nur mit viel Glück umsetzen lässt. Denn die Personalsituation im städtischen Bauamt ist angespannt.