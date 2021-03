12:59 Uhr

Wiederbelebung des Illerradwegs: Kommt der Erlebnissteg in Altenstadt?

Plus Die Aufwertung des "Flussraums Iller" gilt als wichtiges Thema im Landkreis. In Altenstadt wurde nun über einen der zentralen Bausteine des Projektes abgestimmt.

Von Maximilian Sonntag

In Altenstadt steht eine große Veränderung an. Der Illerradweg soll verändert werden. Geplant ist ein Erlebnissteg, der vor allem Fußgängern und Fahrradfahrern zwischen Jedesheim und Altenstadt einen Weg über den Illerkanal bieten soll. Nun wurde über das Bauprojekt im Gemeinderat abgestimmt. Bedenken gab es aber vor allem wegen eines Aspektes im Vertrag mit dem externen Projektträger.

Erlebnissteg in Altenstadt soll "Flussraum Iller" aufwerten

"Das Projekt steht unmittelbar vor dem Start", sagt der Bürgermeister von Altenstadt, Wolfgang Höß. Damit meint er den Erlebnissteg, der im Rahmen des Gesamtprojekts "Flussraum Iller" auf Höhe Untereichen anstelle der maroden Grieshofbrücke gebaut werden soll. Grundsätzlich geht es bei der Initiative darum, die Iller als Naherholungsort für die Bewohner der angrenzenden Kommunen aber auch für den Tourismus erlebbar zu machen.

Wie aus einem Schreiben der Regionalentwicklung des Landkreises Neu-Ulm hervorgeht, sollen durch den Steg, gemeinsam mit weiteren Projekten in benachbarten Kommunen, Themenrunden für Spaziergänger und Radfahrer entlang der Iller aufgebaut werden. Besucher sollen durch diese Rundkurse Informationen über die historischen, ökologischen und kulturellen Besonderheiten der Region bekommen.

Freistaat Bayern unterstützt das Bauprojekt

Gefördert werden die Einzelmaßnahmen im Rahmen des Projektes "Kulturlandschaften Untere Iller erleben" vom Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Externer Projektträger ist die LEW Wasserkraft. Die Projektkosten für alle Maßnahmen zusammen belaufen sich auf rund 400.000 Euro. Die Fördersumme liegt bei rund 240.000 Euro. 90.000 Euro muss Markt Altenstadt selbst beisteuern.

Zu den Kommunen, in denen ebenfalls Projekte zur Aufwertung der Iller geplant sind, gehören Buxheim, Fellheim, Kellmünz, Pleß, Vöhringen und Illertissen. In Fellheim soll zum Beispiel ein naturnahes Ufer angelegt werden, das Menschen einen Zugang zur Iller und einen Lebensraum für Kiesbrüter bietet. In Buxheim und Pleß sind unter anderem Wasserspielelemente geplant. Neben Altenstadt beinhaltet der Vertrag mit der LEW Wasserkraft auch die anderen genannten Kommunen. "Diese müssen erst zustimmen, damit die Umsetzung beginnen kann", sagt Wolfgang Höß.

Gemeinderat äußert Bedenken über Unterhaltsdauer

Ein baldiger Startschuss für den Bau des Steges wäre für Altenstadt besonders wichtig, da es wegen der Sperrung der Greishofbrücke nördlich des Wasserkraftwerks bei Untereichen momentan keinen Übergang mehr für Fußgänger und Radfahrer zwischen Jedesheim und Altenstadt gibt. "Der Steg ist die ideale Überquerung", so der Bürgermeister.

Vor der Abstimmung über das Bauprojekt gibt Gemeinderat Robert Heller aber zu bedenken, ob es ausreichend sei, dass sich die LEW Wasserkraft für eine Dauer von zwölf Jahren um den Unterhalt des Stegs kümmert. Wolfgang Höß erklärt, dass er nicht glaube, dass sich der Zustand des Stegs nach dieser Dauer plötzlich rapide verschlechtern würde. Es handle sich hier um eine sehr stabile Überführung, so der Bürgermeister. Er selbst habe bereits in Legau einen baugleichen, sogar noch größeren Steg angeschaut. Letztlich votierte der Gemeinderat einstimmig für den Bau des Stegs.

