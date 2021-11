Bauernhof in Winterrieden gerät in Brand: Etliche Feuerwehrleute im Einsatz

In Winterrieden im Unterallgäu hat es am Donnerstag gebrannt. Etliche Einsatzkräfte sind ausgerückt, auch aus dem Landkreis Neu-Ulm.

Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen mit Biogasanlage in Winterrieden ist am Donnerstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehren aus der ganzen Umgebung rückten in den Unterallgäuer Ort aus, um den Brand auf dem Bauernhof an der Hauptstraße zu löschen. Menschen kamen nach ersten Informationen der Polizei, die mit mehreren Streifen vor Ort war, nicht zu Schaden. Jedoch konnten nicht alle Tiere gerettet werden. Die Ursache des Feuers ist noch nicht bekannt, ebenso wenig die Höhe des entstandenen Schadens. Die Hauptstraße wurde gesperrt. Mehr dazu erfahren Sie hier. (AZ)

14 Bilder Brand in der Ortsmitte von Winterrieden: Fotos vom Einsatz Foto: Wilhelm Schmid

