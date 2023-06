Altenstadt

Altenstadt geht den nächsten Schritt beim Breitbandausbau

Eine neue Markterkundung soll Klarheit über den Breitbandausbau in Altenstadt schaffen.

Plus Schnelles Internet für Altenstadt: Mit einer neuen Förderung sollen die letzten Lücken im Breitbandnetz geschlossen werden. Der Markt erhebt neue Daten.

Von Armin Schmid

Der Altenstadter Marktgemeinderat will sich einen Überblick über den Stand des Breitbandausbaus verschaffen und unter Umständen eine weitere Ausbaumaßnahme ins Auge fassen. Es geht darum, Ortsteile mit einer schnelleren Internetanbindung auszustatten, die bisher noch schlecht versorgt sind. Im Rahmen eines flächendeckenden Ausbaus von Gigabitnetzen in diesen sogenannten "grauen Flecken" können demnach Haushalte gefördert werden, die mindestens 100 Mbit/s im Download aufweisen. Ein neues Markterkundungsverfahren müsse allerdings ermitteln, welche Häuser in Altenstadt konkret gefördert werden können.

Laut Bürgermeister Wolfgang Höß können die Daten, die in vergangenen Markterkundungsverfahren erhoben wurden, nicht verwendet werden. Daher gehe es im ersten Schritt darum, eine neue Datengrundlage aufzubereiten und im zweiten dann um den Start der Markterkundung. Auf Basis eines Förderbescheids des Bundes werden die Kosten zu 100 Prozent erstattet, die zum Umsetzen der Richtlinie benötigt werden. Dabei handelt es sich laut Bürgermeister Höß um die anfallenden Beratungskosten. Der Maximalbetrag pro Gemeinde liege allerdings bei 50.000 Euro.

