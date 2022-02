Altenstadt

Der Plan für den Solarpark in Altenstadt steht

Die Pläne für den Solarpark an der A7 nahe Altenstadt stehen fest.

In Sachen Solarpark geht es in Altenstadt voran. Die Pläne für die Fotovoltaikanlage an der A7 sind abgesegnet.

Von Laura Mielke

