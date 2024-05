Vandalismus in der Freinacht: Briefkasten mit Farbe besprüht

Die Polizei Illertissen meldet einen weiteren Fall der Sachbeschädigung in Altenstadt. Dabei ist ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstanden.

Am Dienstagabend hat jemand den Gartenzaun und einen Briefkasten im Altenstadter Ortsteil Herrenstetten mit Farbe besprüht. Dadurch entstand dem Polizeibericht zufolge ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Einen weiteren Fall von Sachbeschädigung in der Freinacht vermeldete die Illertisser Polizei bereits am Donnerstag. (AZ)