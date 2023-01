Altenstadt

vor 32 Min.

Kirche, Bauplätze und Alte Bleiche: Altenstadt hat 2023 viel vor

Viele kirchliche und kommunalpolitische Großprojekte werden das Jahr 2023 in Altenstadt prägen. Unser Bild zeigt (von links) Bürgermeister Wolfgang Höß, Verwaltungsleiterin Johanna Roth und Pfarrer Thomas Kleinle.

Plus Beim Neujahrsempfang in Altenstadt stellen Pfarrgemeinde und Kommune ihre Pläne für das Jahr 2023 vor. Viel Geld soll in die Sanierung der Kirchen fließen.

Von Armin Schmid Artikel anhören Shape

Es sind große Projekte, wie etwa die Hangsanierung unterhalb der Kirche in Herrenstetten, der Bau einer Sporthalle oder die Sanierung der Alten Bleiche, die im Mittelpunkt des Neujahrsempfangs in der Pfarrkirche und dem Pfarrheim "Zum guten Hirten" in Altenstadt standen. Die Pfarrgemeinde und Marktgemeinde haben die Veranstaltung zusammen organisiert.

