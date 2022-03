Planung der neuen Sporthalle in Altenstadt schreitet voran

Plus Die Marktgemeinde Altenstadt holt für eine Förderung Fußballverein und TSV ins Boot. Verzögert sich das Hallen-Projekt wegen einer Anfrage des Schützenvereins?

Fußballverein, Turn- und Sportverein und Marktgemeinde wollen bei der neuen Sporthalle zusammenarbeiten. Durch eine Bauherrengemeinschaft werde ein Zuschuss des Bayerischen Landes-Sportverbands möglich, hieß es. In seiner Sitzung am Donnerstag stimmte der Marktgemeinderat Altenstadt zudem über eine Großkaliber-Schießanlage des Schützenvereins ab.