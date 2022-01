Wie groß soll die neue Sporthalle in Altenstadt werden?

Plus Unterschiedliche Varianten für den Neubau liegen vor. Auch die Kosten sind sehr unterschiedlich. Der Marktgemeinderat macht sich die Entscheidung nicht leicht.

Die Entscheidung für den Bau fiel noch im alten Jahr, vor Weihnachten wurden die Entwürfe vorgestellt. Über das Konzept, wie die neue Sporthalle in Altenstadt aussehen soll, hat der Marktgemeinderat Altenstadt nun in seiner ersten Sitzung im neuen Jahr beraten.