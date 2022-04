Wird der Friedhofsweg in Herrenstetten erneuert?

Der Weg wurde bei Bauarbeiten am Kirchberg beschädigt und muss ausgebessert werden. Außerdem diskutiert der Marktgemeinderat über einen Behindertenparkplatz.

Die Sanierung des Kirchbergs schreitet weiter voran. In der Sitzung des Marktgemeinderats am Donnerstagabend wurde über einen Behindertenparkplatz und die Erneuerung des Friedhofswegs diskutiert. Für den Bau eines Behindertenparkplatzes direkt an der Kirche wurden dem Marktrat zwei Varianten vorgestellt.

Zum einen die Markierung einer freien Fläche ohne weitere Maßnahmen oder die Verschiebung der Hecke, die mehr Platz zum Ein- und Aussteigen bieten würde. Nach langer Diskussion, ob und wer einen Parkplatz direkt am Friedhofstor benötigt, kommen die Rätinnen und Räte zu dem Schluss: Es bleibt, wie es ist. Kirchenbesucherinnen und -besucher wüssten, dass dieser Platz für Menschen mit Beeinträchtigung benötigt wird und würden, laut Aussage des Gremiums, unterhalb parken und hochlaufen. Zudem könnten Personen, die zur Grabpflege kommen, dann weiterhin direkt am Friedhof parken und müssten ihre Materialien nicht die Treppen hochschleppen.

In Untereichen entsteht ein Verbindungsweg zwischen Kindergarten und Bushaltestelle

Auch der Friedhofsweg war ein Thema, denn dieser wurde durch die Bauarbeiten in Mitleidenschaft gezogen. Da in naher Zukunft noch weitere Arbeiten an der Fassade anstehen und die Haushaltslage eng ist, wird der Weg vorerst nur an den betroffenen Stellen ausgebessert und nicht vollständig erneuert. Ein komplett neuer Weg soll dagegen in Untereichen zwischen dem Schulweg und der Illertisser Straße entstehen. Der Fußweg führt direkt vom Kindergarten zur Bushaltestelle und kostet die Marktgemeinde 44.000 Euro.

Lesen Sie dazu auch